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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında imzalanan protokolle 81 ilde KYK Ormanları oluşturuldu. Gençlere doğa ve çevre bilincinikazandırmanın amaçlandığı proje kapsamında KYK Bolu İl Müdürlüğüne bağlı yurtlardan öğrenciler Bolu Dağı Elmalık mevkiindeki alana çam fidanları dikti.