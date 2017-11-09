Haber: BMA

Bölgenin en modern hayvan hastanesi olan “Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi” kapılarını misafir öğrenciler için açtı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü "Damla Projesi" kapsamında Bolu’ya gelen 2’si yabancı 24 öğrenci geçtiğimiz gün Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Hastanesi Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek bilgi aldı. Bölgenin en modern hayvan hastanesinde incelemelerde bulunan öğrenciler, Veteriner İşleri Müdürü Koray Kolludemiroğlu ve müdürlük çalışanları tarafından karşılandı.

Burada ilk olarak Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde ağırlanan öğrenciler, Kolludemiroğlu tarafından yapılan sunum ile müdürlük işleyişi hakkında bilgiler aldıktan sonra Hayvan Hastanesine geçerek ‘yavrulu anneler’ ve ‘karantina’ bölümleri ile ‘ARGE’ birimini gezdiler. Öğrencileri bilgilendiren Kolludemiroğlu, hayvan hastanesinin yerden ısıtma sistemi ile ısıtıldığını ve en son teknolojiyle donatıldığını söyledi. Duydukları ve gördükleri ile merkeze hayran kalan öğrenciler de sokak hayvanları için her türlü tedavi ve bakımının yapıldığı hayvan hastanesini bölgeye kazandıran Bolu Belediyesi’ne teşekkür ettiler.