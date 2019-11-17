Öğrenciler için ara tatil etkinlikleri

Haber: N. Halid Altundal

İlimizde binlerce öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk defa uygulanan ara tatile çıktı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tatile çıkan öğrenciler için program hazırlandı. Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe programla ilgili yaptığı açıklamada, “sizler için hazırladığımız bir dizi etkinlik programını öğrenmek için telefonunuzun kamerasını açarak karekod bölümüne odaklanın. Sizi etkinlikler programına götürecektir. Oradan dilediğinizi seçerek keyifle ailecek yapabilirsiniz” dedi.

KAREKODU OKUTARAK ETKİNLİKLERİ GÖREBİLİRSİNİZ

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ara tatil etkinlikleri programları ile ilgili yapılan duyuruda ise şu ifadelere yer verildi: “Sayın veliler, sevgili öğrenciler, tatil demek öğrenmeye ara vermek demek değildir. Bilakis yaparak, yaşayarak gezerek, eğlenerek, kalıcı öğrenme sağlamak için bu ara tatil büyük bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle sizler için özenle aşağıda 16 başlık altında 41 faaliyet programı hazırladık. Bu programlarda gezi, sağlık, doğa ve çevre, bilgi ve teknoloji, iletişim, okuryazarlık, sanatsal faaliyetler, sportif faaliyetler, araştırma ve gözlem, oyun oynama ve bulmaca çözme, sosyal sorumluluk, günlük yaşam becerileri, el sanatları, bilim, yardımlaşma, kariyer planlama ve aile günü olmak üzere çocuklarımıza hayattan öğrenme fırsatları hazırlıyoruz. Sayın velilerimiz hazırlamış olduğumuz bu programlara sizlerin de çocuklarımızla beraber katılımınız konusunda duyarlılık göstermenizi hassasiyetle bekliyoruz. Detaylı bilgi için; Tüm etkinliklerin detaylı açıklamalarını görmek için karekodu cep telefonunuzun kamerasıyla, karekod uygulamasını kullanarak okutunuz veya bolu.meb.gov.tr adresine bakınız.”