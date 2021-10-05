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Öğrenciler için güzel adım

İlimize gelen yurt ve barınma imkanı bulamayan öğrenciler için Valilikten güzel adım. Bolu Valiliği öncülüğünde Mengen ilçesi Aşçılık Lisesi Uygulama Oteli öğrenciler için kullanıma hazır hale getirildi.

Öğrenciler için güzel adım

Haber: Uğur Balaban

2021-2022 eğitim öğretim yılı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde 4 Ekim Pazartesi günü başladı. Kimi öğrenci yurtlara yerleşirken kimi öğrenci de evlere yerleşti. Yurt ve Barınma imkanı bulamayan öğrenciler için Valilik devreye girdi. Mengen ilçemizde bulunan Aşçılık Lisesi Uygulama Oteli, geçici süre ile mağdur durumda kalan öğrenciler için hizmet verecek.

Mengen Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Geçici süreyle yurt ve barınma imkanı bulamayan öğrenciler için Bolu Valiliği’nin öncülüğünde Mengen Kaymakamlığı’nın yönlendirmesiyle ilçemiz Aşçılık Lisesi uygulama oteli öğrencilerimizin kullanımına hazırdır” ifadelerine yer verildi.

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