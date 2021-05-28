Öğrenciler için tasarım atölyesi!

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimiz Göynük İlçesinde bulunan Narzanlar Ortaokulu’nda tasarım beceri atölyesi inşa edildi. Ayşe Senem Göral ve Yelkan İşkorkutan'ın tasarım ve sunumuyla gerçekleştirilen "Büyük Düşler Büyük İşler" adlı belgesel TRT Belgesel Kanalında yayımlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Narzanlar Ortaokulu öğrencileri için resim, bilim ve sahneden oluşan tasarım beceri atölyesini ve okul binasını ziyaret etti.

İl Müdürü Sarıcı, bulunduğu ortamın zorluklarına aldırmadan bu önemli projeyi hayata geçiren ve öğrencilere, atölyeyi okula kazandıran Müdür Vekili Meryem Kefir’e, okulda görev yapan öğretmenler, köy sakinleri ve TRT Belgesel ekibine teşekkür etti.