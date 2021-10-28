

Haber: Aysun Beykoz

Elinde Türk Bayrakları ile sokağa çıkan Düşler Ülkesi Kreş ve Gündüz Bakımeviöğrencileri, Cumhuriyet Bayramı sevinci, heyecanı ve coşkusunu sokaklarda yaşattı. Özel Düşler Ülkesi Anaokulu önünde yapılan törende, minik öğrencilerin altın yüreklerindeki bayrak sevgisi anaokulunda dalgalandı. Milli duygu ve ulusal bilincin en üst seviyede yaşandığı törende Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve güvenlik güçleri saygı ve rahmetle anıldı.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Minik öğrenciler, İstiklal Marşının ardından Cumhuriyet yürüyüşü yaptılar. Renkli ve güzel görüntülerin ortaya çıktığı yürüyüş, öğrenciler için unutulmaz bir anı oldu.

“NİCE 98 YILLARA DİYORUM”

Okulun Kurucu Müdürü Basri Karataş, “Cumhuriyetimizin 98.yılını çocuklarımızla beraber coşku ile kutladık. Nice 98 yıllara diyorum. ‘Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak çocuklarımız’ diyor Atatürk. Ben milletimize ve Özel Bolu Düşler Ülkesi ailesine bayramlarımızın daha güzel kutlanması dileğiyle diyorum. Saygılar sunuyorum”