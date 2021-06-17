Öğrenciler ile bir araya geldi



Haber: Erdal Tanrıverdi

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, 26-27 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenciler ile sınav öncesi moral için bir araya geldi. Bolu İmam Hatip Lisesi, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi ve İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan buluşmalara, ilimizde bulunan farklı liselerden öğrenciler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Sarıcı yaptığı konuşmalarda, öğrencilerimizin hayatlarında önemli bir aşama olan sınavda morallerinin yüksek olmasının başarılarını artıracağına dikkat çekti. Tercih döneminde de okul idarelerin ve öğretmenlerin gereken her türlü desteği vereceklerini ifade eden Sarıcı, öğrencilere bu süreçte okullara gelmelerini tavsiye etti.

Öğretmen ve idarecilere öğrencilere yapmış oldukları katkılar sebebiyle teşekkür eden İl Müdürü Sarıcı, kendilerine sınavda başarılar diledi.