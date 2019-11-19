izmir escort

Öğrenciler itfaiyeyi ziyaret etti

​​​​​​​Ara tatil etkinlikleri kapsamında öğrenciler Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek itfaiye araçlarını inceledi ve kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi alarak yangın söndürme tatbikatı yaptı.

Öğrenciler itfaiyeyi ziyaret etti

Haber: Volkan Yılmaz

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "ara tatil" etkinliği takvimi içerisinde yer alan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret kapsamında öğrenciler müdürlüğü ziyaret etmeye başladı. İtfaiye personelince karşılanan öğrenciler, kendileri için özel hazırlatılan itfaiyeci kıyafetini giyerek itfaiyecilerle birlikte müdürlük binasını ve araç garajlarını dolaştı. İtfaiyeci ağabeyleriyle itfaiye araçlarını inceleyen ve kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi öğrenciler, daha sonra ise tazyikli su ile yangın söndürme tatbikatı yaptı. Bu esnada veliler de o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Belediye öğrencilere çay ve simit dağıttı
Belediye öğrencilere çay ve simit dağıttı
  1. Bolu

banner133