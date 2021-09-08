“Öğrenciler mağdur edilmektedir”

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı Cihan ÖZKALEM YÖK’ün yüz yüze eğitim kararı alması ile birlikte Bolu da kira fiyatlarındaki artışa ve sebebine değindi. Özkalem “Covid -19 nedeniyle yaklaşık 1.5 yılın ardından YÖK üniversitelerde yüzyüze eğitim kararı almış bulunmaktadır. Bu kararla birlikte ilimiz yaklaşık 40.000 öğrenciye ev sahipliği yapmaya hazırlanmaktadır. Hem bu yıl üniversiteyi kazanan, hem de pandemi nedeniyle evini kapatan öğrenciler ev arayışına girdi.Dolayısıyla emlak kiralama sektöründe yoğun bir hareketlilik yaşanmaya başladı.Fırsatçılar kol gezmekte, özellikle yabancılara fahiş fiyatlara kiralama yapan ev sahipleri ,öğrenci kardeşlerimizi mağdur etmektedir. Böyle giderse yüksek kira artışları Bolu'da yaşayan vatandaşlarımıza da yansıyacaktır.Bir an önce bu gidişe dur denilmelidir. Yetkililer harekete geçmeli,fırsatçılara yaptırım uygulanmalıdır. Öğrenci kardeşlerimiz ve hemşehrilerimiz yanlız değildir. Ülkü Ocakları olarak konunun takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu.