Öğrenciler öğrencileri ağırladı

Haber: C. Kutay AYKAN

Sergilenmekte olan sanat eserlerinin öğrencilerde bıraktığı hayranlık görülmeye değerdi. Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmenleri Hatice Turgay, Gülgün Demirel, Sündüs Altıntaş, Hatice Vural, Saadet Öztürk, Mevludiye Güçel, Elif Şener, Seymen Erbayoğlu tarafından yapılan planlama doğrultusunda minikler resim atölyelerinde çalışma fırsatı buldu.

Öğrencilere pastel boya kullanımı, resim çalışmalarında ön ve arka planı oluşturma, renklerin uyumu hakkında bilgilendirme yapıldı. Güzel Sanatlar Lisesinin son sınıf öğrencilerinin de yakın ilgisi eşliğinde eğlenceli bir ders gerçekleştirildi.

