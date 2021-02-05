Öğrenciler, öğretmenler ve çalışanlar muaf olacak

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası alınan okullarda eğitimin kademeli olarak başlatılması kararı sonrası İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi bir araya geldi. Hıfzıssıhha’da okullardaki öğrenci, öğretmen ve çalışanların kısıtlamalardan muaf tutulmasına karar verildi.

Hıfzıssıhha Meclisi kararında şu ifadelere yer verildi: “Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergâh ve ilgili saatlerde sinirli olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,;

Örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanların, 2020/86 nolu kararla getirilen şehir içi toplu ulaşım araçlarını (otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanma kısıtlamasından muaf tutulmalarına karar verilmiştir.”