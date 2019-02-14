Öğrenciler Polat Doğru semineri ile stres attı

Haber: Gönül Olutürk

Bolu Final Temel Lisesi, üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği motivasyon etkinliklerine devam ediyor. Final Lisesi son olarak öğrencilerin tercih konusunda daha dikkatli olması adına düzenlediği seminerde ünlü Eğitim Danışmanı Yazar Polat Doğru’yu konuk etti. Bolu İl Kültür Merkezi Konferans Salonundaki etkinliğe Final Lisesi öğretmenleri, idarecileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Salonu dolduran kalabalığa hitap eden Polat Doğru, hayat tecrübelerini esprili bir dille anlattı. Doğru’nun esprili anlatımıyla eğlenceli zaman geçiren Final öğrencileri, sınav stresinden uzaklaşarak moral depoladı.

Hayatından örnekler veren Eğitim Danışmanı Polat Doğru konuşmasında şunları söyledi: “İzmir’in çok sıkı dersanelerinin, ilk iki sınıfının arasında gidip geliyorum. Ama ilk 40 çocuğun içindeyim. İzmir çapında iyiyim, benden iyi bir şey bekliyorlar. Sence herkes ne yazayım istiyor? Tıp, Türkiye değişmiyor. Tıp yazayım istiyorlar. Neden tıp yazayım istiyorlar? Diyorlar ki: ‘Bunu doktor yaparsak bu herifin cebi kalın olur.’ İyi para kazanır çocuğumuz diyorlar, birincisi bu. İkincisi anamın, babamın yürüyüşü değişir ha. Oğlum Ege Tıpta derler, yürüyüşleri değişir. Meslek garantisi var. Başka bir sebebi var mı? Anamla babamın kişisel nedenleri olabilir mi? Eninde sonunda yaşlanacağız. ‘Bu herif eşek değilse bize bakar’ heralde diyorlar. Bir de benim sülalenin özel bir nedeni var. Bizim sülalede birinci dereceden akraba 7 doktor var. Ben de doktor olursam 8 olacak, hastane açarız gözüyle bakıyorlar.”

Polat Doğru’nun hayat tecrübeleri ve esprili anlatımıyla dolu dolu geçen seminerde Doğru, öğrenciler ve öğretmenleri hem güldürdü hem düşündürdü. Tercih konusunda öğrencilere dikkatli olmaları gerektiğini ve ne istediklerini bilmelerinin altını çizen Doğru ayrıca, “Ben 1997 yılında bu ülkede verilen en iyi eğitimi aldım, iddia ediyorum ha. En iyi eğitim verilen şehirlerin bir tanesinde, en iyi okulların birinde, en iyi öğretmenler ile, en iyi dersanelerinde canavar gibi eğitim aldım. 57 matematik sorusunda 50 netle, 64 Türkçe’den 62 netle üniversiteye girdim ben. Proficiency sınavım 94, canavarım canavar. Dünyanın en önemli iki sorusuna cevap veremiyorum. Birincisi ‘Ben kimim?’ İkincisi ‘Kim olmak istiyorum?’ soruları. Bunlara kendi yürekten cevap veremeyen vatandaştan motivasyon falan üretemezseniz, ne bugün üretebilirsiniz ne gelecekte üretebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Final Lisesi Müdürü Fatih Karataş, keyifli geçen seminer dolayısıyla Polat Doğru’ya çiçek takdiminde bulundu. Bolu Final Lisesi olarak öğrencilerinin ders stresinden uzaklaşması adına etkinliklerine devam edeceklerini belirten Karataş, Final Okulları Eğitim Danışmanı Psikolog Doğan Cüceloğlu’nun da 6 Mart Çarşamba günü “Anne-Baba Olmak” adlı veli seminerinin konuğu olacağını söyledi.