Öğrenciler polis amcalarının haftasını kutladı

Haber: Kasım ŞAHİN

Canip Baysal anaokulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve DenetlemeŞube Müdürlüğünü ziyaret ederek polis amcalarına kendi yaptıkları çiçekleri hediye etti.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ali Çalışkan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan’ın hazırlattığı hediyeler ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanın trafik kurallarını anlatan ve öğreten aynı zamanda da çocukların keyifli bir şekilde vakit geçirmesini sağlayan boyama kitaplarını minik öğrencilere takdim etti.