Öğrenciler polis amcalarının haftasını kutladı

Polis teşkilatının 174’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle Canip Baysal Anaokulu öğrencileri, polis amcalarını ziyaret ederek, haftalarını kutladı.

Öğrenciler polis amcalarının haftasını kutladı

Haber: Kasım ŞAHİN

Canip Baysal anaokulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve DenetlemeŞube Müdürlüğünü ziyaret ederek polis amcalarına kendi yaptıkları çiçekleri hediye etti.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ali Çalışkan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan’ın hazırlattığı  hediyeler ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanın trafik kurallarını  anlatan  ve öğreten  aynı zamanda da çocukların  keyifli bir şekilde vakit geçirmesini sağlayan boyama kitaplarını minik öğrencilere takdim etti.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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