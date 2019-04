Öğrenciler projelerini sergiledi

Haber: Esra Öztürk

Bolu Fen Lisesinin hazırlamış olduğu Bilim Şenliği kapsamında öğrencilerin hazırladığı projeler okulun çok amaçlı salonunda 10-11 Nisan tarihlerinde sergilenirken, proje ekiplerinde yer alan öğrenciler hazırlıkları projeler hakkında katılımcılara bilgiler verdiler.

Toplam 32 projenin yer aldığı Bilim Şenliğinde öğrencilerin hazırladığı projeleri Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, okul müdürleri ve çok sayıda davetlide inceledi.

Birbirinden ilginç, hayatı kolaylaştıran, geleceğe ışık tutabilecek projeleri yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, proje ekiplerinden hazırladıkları eserler hakkında tek tek bilgi aldı. Öğrencilerin bu çalışmalarının araştırmacı ruhlarını ortaya çıkardığını, öğretmenlerin de destekleri ve yönlendirmeleri ile ortaya çok güzel eserler çıktığını belirtti.

“BÜYÜK ESERLER VE İCATLAR BAŞARISIZLIKTAN SONRA ORTAYA ÇIKAR”

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe düzenlenen Bilim Şenliği ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bilim virüsü bedene girince vücudun her yanını saracaktır. İşte o zaman bu öğrencilerimizin içinden geleceğin bilim adamları çıkacaktır. Onların hazırlayacağı her proje geleceğe ışık tutacaktır. Bu süreçte bizler her zaman onların yanında olacağız, onlara destek olacağız. Gelişen ve büyüyen Türkiye’nin inşasını onlar gerçekleştirecek. Çocuklarımız gençlerimiz unutmamalıdır ki, büyük icatlar, büyük eserler genellikle çok fazla deneme ve başarısızlıktan sonra yılmayan kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla çalışan tüm öğrencilerimizi ve onlara destek veren tüm okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2019, 14:00