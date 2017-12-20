Haber: Ceylan Beykoz

Bilişim teknolojilerinden yararlanılarak elektrik şebekelerine uzaktan müdahale edilebilmesine ve şebekeye ait milyonlarca verinin saniyeler mertebesinde raporlanmasına imkân sağlayan SEDAŞ’ın 40 Milyon TL yatırım yaparak gerçekleştirdiği SCADA Projesine ait kumanda merkezi ve Çağrı Merkezinin kapıları AİBÜ öğrencilerinin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla açıldı.

ÖĞRENCİLER BİLGİLENDİRİLDİLER

SEDAŞ Çağrı Merkezi ve Şebeke Yönetimi Grup Müdürlüğü yöneticileri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik bölümünde öğrenim gören 25 öğrenci ile bir araya geldi. SEDAŞ yöneticileri öğrencilerle yakından ilgilenerek misafirperver bir yaklaşımla SCADA sisteminin işleyişi ve çağrı merkezinin çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler verdiler. SEDAŞ’ın bilişim teknolojileri sayesinde şebekesinde yer alan trafo merkezleri ile haberleşmeyi sağlayarak uzaktan gerçekleştirdiği operasyonları yerinde inceleme imkanı bulan öğrenciler, çağrı merkezinin işleyişini de yakından incelediler.

UYGULANAN TEKNOLOJİYİ BEĞENDİLER

SCADA Merkezinde, 2500 fider çıkışının uzaktan izlenebildiği, TEİAŞ’ın indirici merkezlerindeki kesintilerin, SEDAŞ orta gerilim dağıtım hatlarında 34 bin 500 Volt gerilim seviyesinde oluşan enerji kesintilerinin kumanda merkezinden anında görülebildiği ve sahadaki ekiplerin en hızlı ve en doğru şekilde arıza noktalarına yönlendirilebildiği, sahadaki şebeke operasyonunun, SCADA merkezi ile işbirliği içinde sağlandığı bilgileri mühendislik fakültesi öğrencilerine aktarılırken, tüm sorularına da ayrıntılı açıklamalar getirildi. Pek çok teknik heyetin ve Enerji Bakanlığı ve TEDAŞ yetkililerinin de beğeni ile yerinde incelediği bu projeyi Üniversite öğrencileri de çok beğendiklerini ifade ettiler.

SEDAŞ’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik bölümünde öğrenim gören öğrenciler, bu projenin işleyişi hakkında çok değerli bilgiler aldıklarını belirterek kendileri ile yakından ilgilenen, eğitime katkı sağlamak amacıyla kendilerine bu imkanı yaratan SEDAŞ Ailesine ve SEDAŞ Çağrı Merkezi Eğitim ve İş Geliştirme Uzmanı Merve Erdemir ile SEDAŞ Şebeke Yönetimi Grup Müdürlüğü Geliştirme ve Bakım Uzmanı Turan Aldırmaz’a ayrı ayrı teşekkür ettiler.