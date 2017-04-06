HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu’da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 2’si üniversite öğrencisi 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan üniversite öğrencileri Nurullah Özçelik ve Nazif Çiftçi ile inşaat işçisi Doğan Yamer tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla tutuklu yargılanan Nurullah Özçelik ve Nazif Çiftçi ile tutuksuz yargılanan inşaat işçisi Doğan Yamer ilk kez ifade verdiler. Sosyal medya hesapları üzerinden PKK terör örgütü ve örgüt liderleri hakkında paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen şahıslar, suçlamaları kabul etmediklerini ve yaptıkları paylaşımlarla şiddeti özendirmek, terör örgütünü övmek gibi bir niyetlerinin olmadığını belirttiler.

Sanıkların ifadelerinin ardından karar veren mahkeme heyeti yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan üniversite öğrencileri Nurullah Özçelik ve Nazif Çiftçi’nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verdi. Davada tutuksuz yargılanan inşaat işçisi Doğan Yamer için ise beraat kararı verildi.