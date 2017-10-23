Haber: Ceylan Beykoz

Proje temel eğitim öğrencilerine sinema salonlarında ücretsiz film seyretme olanağı sunacak. Proje kapsamında öğrencilerini ücretsiz olarak sinemaya götürmek isteyen öğretmenler, okulları aracılığıyla bağlı bulundukları il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvuracak. Böylece yılsonuna kadar, müdürlüklerde oluşturulan komisyonlarca belirlenecek okulların öğrencileri sinemayla buluşacak.

Sinema salonlarında ücretsiz film gösterimi yapılarak genç neslin kültür-sanat hayatına katılımı ve sinema kültürünün yaygınlık kazanmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca projeyle ülke genelinde yer alan ve özellikle sinemaya gidemeyen 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin etkinlikten faydalanması hedefleniyor. Bolu’da merkez ve ilçelerde okullardan alınan talep doğrultusunda binlerce 5,6,7 ve 8. Sınıf öğrencisi Esas 14 Burda alışveriş merkezinde 26 Ekim-19 Aralık tarihleri arasında gösterimde olacak olan 120 ve Ertuğrul 1890 filmlerini izleyecek.