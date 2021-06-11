Öğrenciler sorun yaşamasın diye açık olacaklar

26 Haziran ve 27 Haziran tarihlerinde yapılacak olan (YKS)Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına katılacak olan adaylardan Nüfus Cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkartmak isteyen adaylar içinİl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri açık olacağını duyurdu. Yapılan duyuruda, “26-27 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan (2021 YKS) sınavına katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkartmak isteyen adaylar için “Sınava Giriş Belgesi“ ile 1 adet biyometrik fotoğrafı yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak. “Geçici Kimlik Belgesi“ verilmesi için Bolu Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07.00-17.00 ile 27 Haziran 2021 Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arası açık bulundurulacaktır” ifadelerine yer verildi.