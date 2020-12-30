Öğrenciler tabletlerine kavuşacak

Haber: Ceylan Beykoz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları ve himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde imkânı olmayan öğrencilere yönelik yürütülen tablet dağıtımı çalışmaları kapsamında ilimize tahsis edilen tabletler ile ekonomik şartları nedeniyle uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için Bolu Valiliği öncülüğünde başlatılan “Devlet Millet El Ele Eğitime Destek Kampanyası”nda alınan tabletler öğrencilere ulaştırılmak üzere gerçekleştirilen temsili teslim töreninde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verildi. Törene Bolu Valisi Ahmet Ümit, Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, İzzet Baysal Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Yaman ile Vali Ümit’in talimatlarıyla Bolu Valiliği koordinesinde oluşturulan Eğitime Destek Platformu üyeleri katıldı.

2 BİN 550 ÖĞRENCİ EĞİTİME ADAPTE EDİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı’nca gönderilen tabletler ile başlatılan kampanyaya verilen desteklerle tedarik edilen tabletlerin teslim töreninde konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Kamuya yönelik birçok hizmet Çin’de başlayan ve 2020 yılı Mart ayından itibaren ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele prensiplerine uygun olarak planlanmaktadır. Salgın dolayısıyla birçok alışkanlığımızda ve çalışmalarımızda bazı değişiklikler yapmak durumunda kaldık. 13 Kasım 2020 tarihinden itibaren de ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimi seviyesinde tüm öğrencilerimiz uzaktan eğitime geçtiler. Öğrencilerimizin uzaktan eğitime geçmelerinden itibaren yeni durumun getirdiği bir takım sıkıntılar oldu. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yaptığı araştırma neticesinde uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte ilimiz genelinde toplamda 2.550 öğrencimizin eğitim-öğretim sürecine katılamadığı tespit edildi” dedi.

“DEVLET MİLLET EL ELE EĞİTİME DESTEK KAMPANYASI“ DEVAM EDİYOR

Uzaktan eğitime katılmadığı belirlenen 2.550 öğrenciden 480’inin ihtiyaçlarını karşılayacak ekonomik imkânlara sahip olduğunun tespit edildiğini belirten Vali Ümit, “İhtiyaç sahiplerinden 346 öğrencimizin Bolu Belediyesi’nden tablet aldıkları tespit edilmiştir. Sonuçta; ekonomik şartları sebebiyle toplamda 1724 öğrencimizin tablet ihtiyacı olduğu anlaşılmıştır. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için Valiliğimizin öncülüğünde “DEVLET MİLLET EL ELE EĞİTİME DESTEK KAMPANYASI“nı başlatarak, kampanyayı takip amacı ile de ‘Eğitime Destek Platformu’ oluşturduk” dedi.

KAMPANYAYA STK’LARDAN BÜYÜK DESTEK

“Devlet Millet El Ele Eğitime Destek Kampanyası”yla temin edilen tabletler hakkında bilgiler veren Vali Ümit, “İlimiz bulunan tüm öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecine aktif katılımının sağlanması, eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan tabletlerin; 640 adedi Milli Eğitim Bakanlığımız, 300 adedi Bolu Valiliğimiz, 100 adedi İzzet Baysal Vakfı, 100 adedi Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, 100 adedi Gerede Ticaret ve Sanayi Odası, 90 adedi Bolu Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, 40 adedi Milli Eğitim Müdürlüğü mensupları, 30 adedi Dörtdivan Kaymakamlığı, 25 adedi Fidan ve Albayrak Lojistik, 25 adedi Ak Piliç ile 20 adedi Dörtdivan Köroğlu Kalkınma ve Dayanışma Vakfı tarafından temini sağlanmış olmak üzere; toplam 1470 adet tabletin bir kısmı teslim alınmış bir kısmı ise sipariş geçilmiştir. Ülkemiz genelindeki talep yoğunluğu, tablet temin işlemlerinin yavaşlamasına neden olmaktadır. Bununla beraber tabletlerin önemli bir kısmı teslim edilmiş bir kısmı da teslim aşamasındadır” ifadelerine yer verdi.

“EĞİTİM-ÖĞRETİM EN TEMEL HAK VE EN TEMEL GÖREVİMİZDİR”

İnterneti olmayan öğrencilere tabletlerinin internet paketli olarak teslim edildiğinin altını çizen Vali Ümit, “Halen ihtiyaç hasıl olan 254 adet tablet ile çalışma masası, sandalye ve okuma lambası olmayan 400 öğrencimizin ihtiyaçlarının tedarik edilebilmesi için Kampanyamız devam etmektedir. Bu kampanyanın neticesinde ilimiz genelinde tüm öğrencilerimiz eğitim-öğretime etkin katılma imkânı bulmuş olacaklar. Öğrencilerimize tabletlerin hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim-öğretim en temel hak ve en temel görevimizdir” diye konuştu.

Vali Ümit, “Öğrencilerimize tablet imkânı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Milli Eğitim Bakanımıza ve kampanyamıza katkı veren tüm eğitim gönüllüsü kişi, kurum ve Sivil Toplum Kuruluşlarımıza teşekkür ederim. En kısa zamanda yüz yüze eğitimin başlaması temennilerimle öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılar dilerim” dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İlimize gönderilen tabletleri ve ekonomik şartları nedeniyle uzaktan eğitime katılamadığı tespit edilen öğrenciler için tedarik edilen tabletleri öğrencilerimize ulaştırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı’ya teslim etti.