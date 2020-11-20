Öğrenciler tabletlerine kavuştu

Haber: BMA

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, koronavirüs tedbirleri kapsamında verilen uzaktan eğitime erişemeyen öğrenciler için harekete geçti. Başkan Emin Tekemen, başlattığı tablet kampanyası ile yardımseverlerden tablet göndermelerini talep etti. Kampanya ile toplanan tabletler EBA TV’ye erişemeyen öğrencilere dağıtılmaya başlandı. Başkan Tekemen yaptığı açıklamada katkı veren belediye başkanları ve ailelere teşekkür etti. Tekemen açıklamasında, “Başlattığımız eğitime destek kampanyası doğrultusunda Kıbrıscık ve köylerinden gelen öğrencilerimize tablet ve bilgisayarın dağıtımına başladık. Katkılarından dolayı kardeş belediyelerimiz Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan Beye, Bandırma Belediye Başkanımız Sayın Tolga Tosun Beye, hemşehrilerimiz değerli kardeşim Cansel Tekmen’e, Sayın Bayram Ertem ve ailesine, Sayın Davut Demirel e, teşekkür ederiz” dedi.