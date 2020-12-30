Öğrenciler tepkili, Rektörlük susuyor

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Senatosu geçtiğimiz haftalarda ‘sınavların online olarak ve kamera açılarak yapılması’ kararı aldı. Kararın ardından binlerce BAİBÜ öğrencisi kamera açılması kararına büyük tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden örgütlenen öğrenciler #baibüanlayışistiyor etiketiyle paylaşımlar yaparak seslerini duyurmaya çalıştı.

ÖĞRENCİLER HER YOLA BAŞVURUYOR

Gelen tepkilere rağmen söz konusu karardan geri adım atılmaması öğrencileri adeta çileden çıkarırke, öğrenciler CİMER üzerinden de dilekçe göndererek BAİBÜ Rektörlüğünden bir cevap beklemeye başladı. Birçok öğrencinin uzaktan eğitime dahi erişim imkanı olmaması, kamera ihtiyacının doğması sebebiyle alınan kararın fırsat eşitsizliği meydana getirdiğini belirten öğrenciler, sosyal medyanın yanı sıra change.org adlı siteden de imza kampanyası başlattılar. Öğrenciler arasında kısa sürede yayılan imza kampanyasında 2 bin 500’ün üzerinde öğrenciden imza toplandı. Sayının birkaç gün içerisinde 5 bini aşması bekleniyor.

“MAHREMİYETİMİZİN KORUNMASINI TALEP EDİYORUZ”

BAİBÜ öğrencileri yaptıkları açıklamada, “Mikrofonun açık olması sebebi ile sınav esnasında etraftan gelen seslerle ve hocanın uyarmaları nedeniyle dikkat dağınıklığı oluşacaktır. Kamera ve mikrofonu olmayan, temin etmekte zorlanan arkadaşlarımız da mutlaka olacaktır. Her öğrenci aynı şartlarda yer almıyor, herkesin bilgisayarı yok, yeteri kadar internet erişimine sahip değil herkes, sahipse bile köy gibi ücra yerlerde internet zor çekiyor, aynı anda herkes müsait olamaz ve sistemin kendi içinde sorunları mevcutken(vizelerde çok sıkıntı yaşadık) kamera ile daha da sıkıntıya gireceğimizi bildirmek isteriz. Derslere girerken bile sistemsel sorunsal yaşıyoruz, sınav süresinde görüntü ve sesle bu sorunları mutlaka yaşayacağız. En önemlisi de özel hayat sınır ihlalini istemeyerek, mahremiyetimizin korunmasını talep ediyoruz” dediler.

REKTÖRLÜK’TEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Üniversitelilerin karara tepkisi devam ederken BAİBÜ Rektörlüğünden şu ana kadar hiçbir açıklama ise yapılmadı. Öğrencilerin CİMER üzerinden gönderdiği dilekçelere Rektörlüğün vereceği cevap merak konusu oldu. Yükseköğretim Kurulu’nun(YÖK) ‘öğrenci merkezli eğitim’ vurgusuna karşı öğrencilerin tepkisini çeken kararın mağduriyet yaratacağını ve zaten pandemi dolayısıyla sıkıntılı geçen sürecin daha da zora gireceğini belirten öğrenciler Rektörlük’ten olumlu bir adım bekliyor.