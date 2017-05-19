Haber; Kasım Şahin

Gerede ilçemizin en eski okullarından birisi olan Mehmet Zeliha Güzelce İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören yüzlerce çocuk hastalık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Okulun bahçesinin önemli bir bölümünde bulunan su taşkını velilerin ifadesine göre bir yılı aşkın bir süredir olduğu gibi duruyor. 15 derslikli ve 460 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Mehmet Zeliha Güzelce İlkokulunun bahçesi içerisinde oluşan su vanasının tamir edilmesi için birçok kez yetkililere dilekçe verildiğini belirten veliler, “Çocuklarımız sürekli hasta oluyor. Okulun bahçesinde ağır bir koku bulunuyor. Küçük çocuklar aklı ermediği için bu pis suda oyun oynayıp hasta oluyor” diyorlar.

Konuya ilişkin olarak son durumu öğrenmek için aradığımız Okul Müdürü İrfan Çelebi, “ Okulun bahçesinde bir su akarı olduğu doğrudur. Fakat bu su kanalizasyon suyu değildir. Temiz su olduğu için bizde çok önemsemedik. Okulumuz çok eski olduğu için böyle sıkıntılar olabiliyor. Fakat sağlık açısından sorun yaratacak bir durum yok. Konuyu belediye yetkililerine ilettik tamiri yapacaklar” dedi.

BELEDİYE DEVREYE GİRECEK

Okul bahçesinin ve spor sahalarının çevresinde oluşan suyun , patlaktan dolayı meydana geldiğini belirten Gerede Belediyesi yetkilileri, sorunun çözümü için çalışma başlattıklarını ve en kısa sürede öğrencilerin ve okulun bu sorununu çözeceklerini açıkladılar.