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19 Mart 2018 Pazartesi
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    • Öğrencilerden anlamlı konser

    Bolu Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan koro 14 Burda Alışveriş Merkezi’nde Çanakkale Zaferinin 103. Yıl dönümü nedeniyle bir sergi ve konser dinletisi sahnelediler.

    19 Mart 2018 Pazartesi 11:49
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    Öğrencilerden anlamlı konser
    Foto galeriye git Haber: BMA

    Esas 14 BurdaAVM’de düzenlenen gecede savaşa ait fotoğraflar sergilenirkengerçekleştirilen dinletide büyük zaferin anlam katan türküler seslendirildi. Yoğun katılımın gerçekleştiği konseri izleyenler duygu dolu anlar yaşadılar. Bolu Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’inde izlemeye geldiği gecede sırasıyla Çanakkale Türküsü, Yemen Türküsü, Hey On beşli, Yiğidim Aslanım, Şehit Anasının Mektubu, Eledim eledim, Köroğlu Türküsü ve Her Şehidin Ardından türkülerini seslendiren Bolu Fen Lisesi Öğrenci Korosu izleyenlerden büyük alkış aldılar.

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