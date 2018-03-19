Haber: BMA

Esas 14 BurdaAVM’de düzenlenen gecede savaşa ait fotoğraflar sergilenirkengerçekleştirilen dinletide büyük zaferin anlam katan türküler seslendirildi. Yoğun katılımın gerçekleştiği konseri izleyenler duygu dolu anlar yaşadılar. Bolu Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’inde izlemeye geldiği gecede sırasıyla Çanakkale Türküsü, Yemen Türküsü, Hey On beşli, Yiğidim Aslanım, Şehit Anasının Mektubu, Eledim eledim, Köroğlu Türküsü ve Her Şehidin Ardından türkülerini seslendiren Bolu Fen Lisesi Öğrenci Korosu izleyenlerden büyük alkış aldılar.