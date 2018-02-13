Haber: Semih Baykal

Vatan, millet ve bayrak için şahadet şerbetini içmeye hazır olan kahraman askerlerimizin manevi olarak yanında olduklarını gösterdiler. Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin velileri ve okulun öğretmenlerince örülen 252 adet bere her türlü zorlukta ve iklim şartlarında vatani görevini yapan kahraman askerlerimize Okul Müdürü İbrahim Ercivan, İngilizce Öğretmeni Neslihan Özçelik ve bir grup öğrenci eşliğinde teslim edildi. Ziyaret sırasında, Okul Müdürü İbrahim Ercivan, “Bizim çocuklarımız huzur ve güven içinde yaşasın, her daim yüzünden tebessüm eksik olmasın diye, kendi çocuklarını yetim bırakmayı göze alan kahraman askerlerimizin bir nebzede yanında olabildik ise ne mutlu bizlere.” diye konuştu. Öğrencilerin anlamlı ziyareti sırasında duygusal anlar yaşandı.

