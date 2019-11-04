Öğrencilerden askerimize klipli destek

Haber: C. Kutay AYKAN

Okul öğrencileri ve öğretmenlerinin hazırladığı 200 metrelik dev bayrakla okul bahçesinde güzel bir kareografi hazırlayan öğrencilerin bu görüntüleri drone görüntüleri ile daha da renkli hale geldi. 50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı görseller, Türk bayraklı giysileri ve pankartlı mesajları ise oldukça duygu yüklü ve gurur verici bir kısa filmle birleştirildi. Film sosyal medyada tüm hızı ile yayılırken, birçok paylaşım ve beğenide aldı. Öğrenciler bu klibi Suriye sınırında Barış Pınara Harekatında adı altında görev yapan kahraman ordumuza hediye ettiler.

PAŞA’DAN BOLU’YA SELAM

Sosyal medyada yayınlanan bu filme ise cevap Hakkâri Dağ Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper paşadan geldi. Hakkâri Dağ Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe’ye gönderdiği mesajda “Sayın Müdürüm, Çok Güzel bir çalışma olmuş. Mücadele her alanda var. Sizlerin emeği çok büyük. Sizin nezdinizde bütün öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ve teşekkür ediyorum. Evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum. Sağlıcakla kalın. ”dedi.