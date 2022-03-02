Öğrencilerden Büyük Başarı

Haber: S. Özge Yücel

Bolu Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencileri Türkiye genelinde farklı konularda düzenlenen Resim Yarışmalarında takdire şayan bir başarı elde ederek isimlerini duyurdu. Resim yarışmasında başarı elde eden öğrencileri Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, ziyaret ederek genç ressamları tebrik etti. Milli Egemenlik Ortaokulundan Ecrin Adanır ve Sudenaz Tok “15 Temmuz” konulu kaleme aldıkları resim ile Türkiye birincisi ve ikincisi oldu.

Türkiye Geneli Resim Yarışmalarında Dereceye giren öğrenciler, Büşra Dursun ''İnsan Hakları'' konulu çizdiği resim ile Türkiye 1.si oldu. Rümeysa Düzgün ''Toyota Hayalimdeki Araba'' konulu resim ile Türkiye 3.sü oldu. Ecrin Adanır ''15 Temmuz'' konulu çizdiği resim ile Türkiye 1.si oldu. Sudenaz Tok ''15 Temmuz'' konulu Türkiye 2.si olmaya hak kazandı. Esma İremnur Sezer ''Evdeyken Neyi Özledim'' konulu resmi ile yarışmada Jüri özel ödülü verildi. Şeyda Bulut- ''Evdeyken Neyi Özledim'' konulu yarışmada Jüri özel ödülü verildi.