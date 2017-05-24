Haber; Kasım ŞAHİN

Onlarca öğrenci tarafından paylaşılan görüntüler tepkiyle karşılandı. Öğrenciler iş sağlığı ve güvenliğinin hiçe sayılmasına tepki gösterdi. En yüksek ilim irfan yuvalarından biri olan AİBÜ’deki Yabancı Diller Yüksekokulundaki inşaatta çalışan işçilerin hiçbir önlem almadın dış cephe çalışması yapması tepkilere neden oluyor. İsmi henüz belirlemeyen bir firmada göreve yapan boya ve sıva ustalarının kurulan iskelede iş güvenliğini almadan çalışma yapması sosyal paylaşım sitelerinde adeta fenomen oldu.

Yabancı Diller Yüksekokulunun 4’üncü katında yaklaşık 20 metre yükseklikte çalışan işçilerin can güvenliklerini hiçe saydıkları öğrenciler tarafından çekilen fotoğraflarla ortaya çıktı. Öğrenciler sosyal paylaşım sitelerinden; “Bu okulda işçiler sıfır iş güvenliğiyle çalışıyor. Abant İzzet Baysal Üni. YDYO” ifadelerini kullanarak, üniversitede böylesine bir olayın yaşanmasına tepki gösterdiler.