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24 Mayıs 2017 Çarşamba
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    • Öğrencilerden can güvenliği tepkisi

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda dış cephe çalışması yapan yüklenici firma işçilerinin öğrenciler tarafından çekilen fotoğrafları sosyal medyada fenomen oldu.

    24 Mayıs 2017 Çarşamba 13:30
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    Öğrencilerden can güvenliği tepkisi

    Haber; Kasım ŞAHİN 

    Onlarca öğrenci tarafından paylaşılan görüntüler tepkiyle karşılandı. Öğrenciler iş sağlığı ve güvenliğinin hiçe sayılmasına tepki gösterdi. En yüksek ilim irfan yuvalarından biri olan AİBÜ’deki Yabancı Diller Yüksekokulundaki inşaatta çalışan işçilerin hiçbir önlem almadın dış cephe çalışması yapması tepkilere neden oluyor. İsmi henüz belirlemeyen bir firmada göreve yapan boya ve sıva ustalarının kurulan iskelede iş güvenliğini almadan çalışma yapması sosyal paylaşım sitelerinde adeta fenomen oldu.

    Yabancı Diller Yüksekokulunun 4’üncü katında yaklaşık 20 metre yükseklikte çalışan işçilerin can güvenliklerini hiçe saydıkları öğrenciler tarafından çekilen fotoğraflarla ortaya çıktı. Öğrenciler sosyal paylaşım sitelerinden; “Bu okulda işçiler sıfır iş güvenliğiyle çalışıyor. Abant İzzet Baysal Üni. YDYO” ifadelerini kullanarak, üniversitede böylesine bir olayın yaşanmasına tepki gösterdiler.

    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi, Yabancı

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