ÖĞRENCİLERDEN DESTEK YAĞIYOR

Haber: Esra Öztürk

SEDAŞ gönüllüleri, öğrencilere engelli bireylerin, ne kadar çok plastik kapak toplanırsa o kadar çok elektrikli sandalye sahibi olabileceğini, engellerin sadece zihinde olduğunu, aşılamayacak engelin olmadığını söyleyerek, bu kampanyaya destek olmaları nedeniyle teşekkür ettiler. SEDAŞ çalışanları,öğrencilerekampanyadan haberdar olup olmadıklarını sorarken, öğrenciler de SEDAŞ’ın ‘‘Bir kapak, bir kapak daha...’’ sloganıyla sürdürdüğü kampanyayı duyduklarını ve bundan sonra mavi plastik kapakları biriktirmeye devam edeceklerini, projeye devamlı olarak destek olmak istediklerini söylediler.

SEDAŞ’TAN ÖĞRENCİLERE HEDİYE

SEDAŞ çalışanlarının, ‘’Bir kapak, bir kapak daha…’’ sloganıyla sürdürdüğü mavi kapak kampanyasına destek veren öğrencilerden,biriktirdikleri kapaklarteslim alınırken, kendilerine SEDAŞ çalışanları tarafından, dergiler hediye edildi.