Öğrencilerden güzel hareket!

Haber: Ceylan Beykoz

Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi tarafından organize edilen ''Gül Kokan Bedenler'' konulu karakalem portre sergi açılışı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salon Konferans ve Sergi Salonunda gerçekleştirildi. Programa, Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Kunuk, protokol, idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Öğrenciler tarafından bugüne kadar şehit olmuş tüm Bolulu vatan kahramanlarımızı kara kalem olarak çizdikleri sergi büyük beğeni topladı.