Haber: Semih Baykal

Abant İzzet Baysal Üniversitesi(AİBÜ) Çocukça Yaşam ve Empati Topluluğu üyesi öğrenciler üniversitedeki evsiz hayvanlar için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde kolları sıvayan üniversiteliler sokak hayvanları için kendi elleriyle barınaklar yaptılar. Topluluk üyesi öğrenciler el emeği ile yaptıkları barınakları AİBÜ Gölköy Yerleşkesi içinde ihtiyaç duyulan noktalara bırakacaklarını söylediler. Öğrenciler, ayrıca kuşlar için de ağaçlara yemlik koyduklarını ve doğada yalnız başına olan hayvanlar için çalışmalarını sürdüreceklerini belirttiler.

