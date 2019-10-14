Öğrencilerden KidZania çıkartması

Canip Baysal İlkokulu 2. Sınıf Öğrencilerine, Okul Müdürü Dilek Özer başkanlığında sınıf öğretmenleri Ümit Özşahin ve Emine Mehtap Tekin rehberliğinde İstanbul iline gezi düzenlendi.

Öğrencilerden KidZania çıkartması

Haber: Aysun BEYKOZ

İstanbul  KidZania Çocukların Ülkesini  ziyaret eden öğrencilerimiz diş hekimi, doktor, bilim adamı, pilot, itfaiye eri, gizli ajan, modacı, ressam, kargocu, arkeolog, bankacı gibi  pek çok mesleği yaparak yaşayarak öğrendiler. Ayrıca yöresel mutfak, bisküvi fabrikası, sürüş eğitimi, fotoğraf atölyesi, market, TV stüdyosu, olay yeri inceleme gibi etkinlikleri ilgili atölyelerde uygulamalı gerçekleştirdiler.

KidZania, 4 -14 yaş arasındaki çocukların birbirinden eğlenceli 65 aktivite alanında hem motor becerilerini hem de fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirecek 100'den fazla mesleği deneyimlediği, seçim yapma özgürlüğünü elde ettiği, yaratıcılığını kullandığı, oynadığı ve ürettiği 8.000 m²'lik Çocuklar Ülkesi´dir! Çocuklar denesin, keşfetsin, sosyalleşsin, eğlenerek öğrensin ve sağlıklı bir şekilde gelişsin diye kurulmuş bu çok özel dünyada öğrenciler unutulmaz bir gün geçirdiler.

Esra Perçin

Esra Perçin

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