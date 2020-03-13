Öğrencilerden koronavirüs temizliği

Haber: Ceylan Beykoz

Öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde, ders gördükleri sınıflarda bulunan masa ve sıralarla diğer ders materyallerini temizledi. Okulun koridorlarına da paspas yapan öğrenciler, temizliğin ardından toplu bir şekilde ellerini bol sabunla yıkadı. Okul müdürü Yahya Ateş, yaptığı açıklamada, öğrencilerin önlem için kendi kullandıkları sıra ve okul salonlarını temizlediğini belirtti. Daha sonra öğrencilere koronavirüs hakkında seminer verildi. Seminerde konuşan okul öğretmenlerinde Fatih Demir, dünya coğrafyasında yayılım gösteren ve geniş çaplı bir etkiye sahip olan yeni nesil koronavirüsten öğrenciler ve öğretmenlerin en az şekilde etkilenmesi amacıyla temizlik yaptıklarını kaydetti.