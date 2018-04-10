Haber: Semih Baykal
Türk Polis Teşkilatının 173’ncü Kuruluş Yıl Dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası Etkinlikleri kapsamına Cumhuriyet İlköğretim Okulu2. Sınıf öğrencileri Bahçelievler İzzet Baysal Polis Merkezi Amiri Ali Çalışkan’ı makamında ziyaretti. Amir Çalışkan kendilerini ziyarete gelen minik öğrencilere polisin görevleri hakkında bilgilendirmede bulunarak İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan tarafından hazırlatılan hediyelerden boyama kitabı, boya kalemi, meyve suyu ve kek ikramında bulundu.
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