Öğrencilerden Sepaş’a ziyaret

Haber: Nesrin ALTUNTAŞ

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (SEDAŞ) “Kadın Enerjisi –Next” projesi kapsamnında 3’üncüöğrenci buluşması gerçekleşti. Programa katılan 28 öğrenci Sepaş Enerji’nin Kocaeli’ndeki genel müdürlük binasını ziyaret etti. Proje kapsamındaki öğrenciler süreç başladıktan sonra gerçekleşen ziyaretlerin ilkinde SEDAŞ’ta enerjinin dağıtımını, ikincisinde AKENERJİ’de enerjinin üretimini kapsayan detaylı bilgiler edinmişlerdi. Sepaşşirket gezisiyle başlayan üçüncü etkinlikte ise öğrenciler, eğitici ve eğlenceli sunumlarla enerji perakende sektörünü tanıma fırsatı yakaladı. Departmanlarda yürütülen iş süreçlerini yetkililerden dinleyen öğrenciler, merak ettiklerini de perakende şirket yöneticilerine sordu. Ziyaret, etkinlik boyunca öğrenilenlerin pekiştirilmesi ve günün mottosunun oluşturulmasıyla tamamlandı.

“Enerji sektöründeki kadın istihdamını yükseltmeyi hedefliyoruz”

Programda konuşan SEDAŞİnsan Kaynakları Müdürü Emine OğcuÇetinkaya, enerji sektörünün geleceğinde kadın temsilini artırmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Bu doğrultuda Next projesiyle kız öğrencilerin sektöre ilişkin ufuklarını genişletmeyi hedeflediklerini kaydeden Çetinkaya, “Enerji sektöründe her düzeyde kadın istihdamını artırmak için tohumlar ekiyoruz. Sepaş Enerji ev sahipliğinde düzenlediğimiz şirket gezisiyle öğrencilerimiz üretim ve dağıtımdan sonra elektriğin perakende alanını yerinde öğrenme şansına sahip oldular. Öğrencilerimizi bu alanlarda bilgilendirerek ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlıyor ve eğitim hayatlarında enerji ile ilgili bölümlere yönelmeleri için teşvik ediyoruz. Katılımcılarımıza ilham veren etkili ve öğretici anlatımlarıyla öğrencilerimizi bilgilendiren yöneticilerimize, projemize katılan öğrencilerimize ve değerli ailelerine teşekkür ederiz” dedi.

SEDAŞ’ınNext projesi, teşvik edici uygulamalarla kız öğrencilerini lise ve üniversite eğitimlerinde elektrik bölümlerine yönlendirmeyi amaçlıyor. Her yıl ulaştığı kız öğrenci sayısını artırmayı hedefleyen proje ile saha gezileri, uygulamalı teknik eğitimler ve mentorluk yoluyla gelişim, staj ve burs imkanları sunuluyor. Ayrıca katılımcılara Akkök Holding enerji grubu şirketlerindeki işe alımlarda öncelik hakkı tanınacak.