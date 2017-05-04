BASIN BÜLTENİ

Bolu Valisi Aydın Baruş’un makamında gerçekleşen ziyarete 50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu Okul Müdürü İbrahim Saykı, öğretmenler Melek Demircioğlu ile Aslıhan Salgımcı ve 4-C sınıfı öğrencileri katıldı.

Öğrenciler ziyarette Vali Baruş’a üzerinde kendi resminin bulunduğu dokuma halı tablo takdim ettiler.

Öğrenciler ile sohbet eden Vali Baruş, öğrencilere ileride seçmeyi düşündükleri meslekler hakkında sorular yöneltti ve öğrencilerin Yerel Yönetimler Dersi kapsamında hazırladıkları bazı soruları cevapladı.

Ziyarette ayrıca Okul Müdürü İbrahim Saykı, 4-C sınıfı tarafından düzenlenecek olan ‘Geçmişten Günümüze Mirasımız, Kültürümüz ve El Sanatlarımız’ isimli sergiye Vali Baruş’u davet etti.

Ziyaretin sonunda Vali Baruş öğrencilere ziyaret anısına hediye takdim etti.