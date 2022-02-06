Öğrencilere başarılar diledi



Haber: S. Özge Yücel

Ümit, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı ikinci dönem için öğrencilere başarı dileğinde bulundu. Vali Ümit; “2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı İkinci Dönemi”nin velilerimize, öğretmenlerimize, idarecilerimize ve geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza bir kez daha hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, eğitimin tüm tarafları için sağlıklı, başarılı ve mutlu bir dönem olmasını temenni ediyorum” dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit mesajının devamında; “2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı yarıyıl tatilinin ardından başlayacak olan 2’inci döneminin ülkemize, milletimize, ilimize ve eğitimin tüm paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim; küçük yaşlarda ailede başlayan, sosyal çevreden etkilenen, devamında da örgün ve yaygın olarak eğitim kurumlarında devam eden, sonrasında hayatın tamamını kapsayan birbiriyle bağlantılı ve etkileşimli bir bütündür. Bu anlamda başta ebeveynler olmak üzere tüm yetişkinlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Çocuklarımızın kendilerini iyi ifade eden, öz güveni yüksek, tarihini, kültürünü ve medeniyetini özümsemiş, topluma faydalı, merhametli, vicdanlı, ahlâklı bireyler olarak yetişmeleri için onlara iyi birer rol model olmalıyız. Güçlü ve büyüyen Türkiye’nin, bu kapsamda yüce devletimizin ve aziz milletimizin, gençlerimizin enerjisine, sinerjisine ve en önemlisi onların bizzat kendilerine ihtiyacı olduğunu idrak ederek, evlatlarımızı geleceğe emin adımlarla ilerleyen, ayakları yere sağlam basan bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Okullarda, sınıf ortamında, ders materyallerinde, kaynak kitaplarda vb. birçok eğitim-öğretim ihtiyacının bedelsiz karşılanması noktasında devletimizin sunduğu imkânlarla birlikte idarecilerimizin ve öğretmenlerimizin özverili çalışmaları her türlü takdirin üzerindedir. Bu doğrultuda; evlatlarımızın da araştıran, sorgulayan, yenilikçi, bilimsel gelişmelere açık, milli ve manevi değerlerimizi haiz bireyler olarak yetişmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerine inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerimle; “2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı İkinci Dönemi”nin velilerimize, öğretmenlerimize, idarecilerimize ve geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza bir kez daha hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, eğitimin tüm tarafları için sağlıklı, başarılı ve mutlu bir dönem olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.