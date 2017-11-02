Haber: BMA

2016-2017 eğitim yılında eşofman ve spor ayakkabı hediyesinde bulunan Gerede TSO okul müdürleri ile yapılan istişareler sonrası yönetim kurulunca kışın kendisini hissettirdiği bu günlerde bot, ayakkabı ve çizme verilmesi yönünde karar aldı. Okul müdürlerinin yaptığı tespitler sonrası 1212 hediye bot ve ayakkabı okul müdürlerine teslim edilirken; Yenimahalle İlkokulu ve Yenimahalle Ortaokulu öğrencilerine verilen bot ve ayakkabılar Geredetso Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kaşka, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Muharrem Kazan, Yönetim Kurulu üyesi Tahsin Halıcıoğlu,Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yüksel ve Genel sekreter Şerafettin Dağyıldızı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çetin ve Okul Müdürü Nizamettin Özalp,Müdür yardımcıları Hulusi Günay ve Cihan Şafak’ın katıldığı tören ile öğrencilere dağıtılmak üzere okul müdürüne teslim edildi.

“EĞİTİM CAMİASI ADINA TEKRAR TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çetin 10 Nisan da göreve başladığım ilk günden itibaren Gerede Ticaret ve Sanayi Odası her faaliyetimizde yanımızda olmakta desteğini esirgememekte. Bugün de 1212 öğrencimize yapılan bot ve ayakkabı hediyesi kışın başladığı şu günlerde ayrı bir anlam ifade etmekte. Başkalarına destek olmak yardımda bulunmak inancımız gereği, Gerede insanı bu konuda çok duyarlı.Bu nedenle Gerede TSO yönetim kuruluna ,işadamlarına ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine eğitim camiası adına tekrar teşekkür ediyorum dedi.

“ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ”

Gerede TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kaşka, çocuklar bizim geleceğimiz. Eğitim konusunda ve mevzuatımız çerçevesinde olmak üzere okullarımızı her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Bilgi yarışmaları başta olmak üzere bir çok konuda üyelerimiz sponsor oluyor isimlerinin dahi zikredilmemesini istiyorlar. Çocuklarımıza güzel alışkanlıkları yaşayarak göstermek gerekiyor, yarında onlar değişik organizasyonlarda başkalarına yardımcı olsunlar. Hediyeleşmek ihtiyacı olana destek olabilmek bizim değerlerimizden. TOBB'un ve odamızın katkıları geleneksel hale gelen bu organizasyonla 1212 öğrenciye ulaştıklarını belirten Kaşka, bu organizasyonun maddi boyutunun 35 bin lira olduğunu ve Tobb Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetimine de ayrıca teşekkürlerini ifade etti. Hediyelerini alan öğrencilerin mutluluklarının her şeye değdiğini söyleyen Kaşka bu mutluluğun tarifi yok; Geçmiş yıllarda olduğu gibi bundan sonrada eğitime katkılarımız devam edecek inşallah çocuklarımız mutlu ise biz mutluyuz Milli Eğitim Müdürümüz ve okul müdürlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum dedi.

Okul müdürü Nizamettin Özalp ise; “Gerede Ticaret ve Sanayi odası yönetimine ne kadar teşekkür etsek azdır. Her organizasyonumuzda yanımızda olduklarını görmek okulumuz adına bizleri sevindirmektedir. Öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

