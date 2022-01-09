Öğrencilere ek sınav hakkı

Haber: Uğur Balaban

Pandeminin etkisinin en çok hissedildiği alanlardan birisi de eğitim oldu. BAİBÜ de bu olumsuz etkinin ortadan kaldırılması adına, COVID-19 nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerine ek sınav hakkı tanıdı.

Konuyla ilgili üniversiteden yapılan açıklamada, “COVID-19 sebebiyle Güz Yarıyılı final veya bütünleme sınavlarından herhangi birine giremeyip başarısız olan veya ikisine de giremeyen öğrencilere, bu durumu belgelemeleri ve bütünleme sınav tarihleri bitiminden sonraki en geç 5 iş günü içinde Dekanlık/Müdürlüklere şahsen veya eposta yoluyla başvurmaları durumunda, Üniversite Senatosu kararı gereği ek sınav hakkı verilecektir” denildi.