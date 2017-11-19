Haber: BMA

Gerede Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik ile Hayvan Hakları Federasyonu temsilcisi Semih İğdigül, ilçede bulunan çeşitli okullarda hayvan hakları ile alakalı seminer verdi. Gerçekleştirilen programda Semih İğdigül, Gerede Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nimet METO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, S.M Dayıoğlu Ortaokulu ve Yenimahale Ortaokulu’ndaki seminerlerde konuştu.

Öğrencilere hayvan hakları konusunda bilgiler veren, hayvan sevgisi ve dostluğu hakkında çarpıcı hikâyeler anlatan Semih İğdigül, hayvanların yemek, su ve sevgi dışında hiçbir beklentilerinin olmadığını aktardı. Hayvanların günlük yaşamın ve hayatın vazgeçilmez unsuru olduğunun altını çizerek çocuklar için karne ve yazlık hediyesi olamayacağını anlattı. İğdigül, sokak köpeklerinin sevgiye ve ilgiye muhtaç olduklarını ve insanların onlara nasıl yaklaşmaları gerektiği hakkında zevkli bir iletişim kurarak öğrencileri bu konuda bilinçlendirdi. İzlettiği videolarla duygusal anlar yaşatan Semih İğdigül, “Onların bir can olduğunu, anne ve baba olduğunu asla unutmayalım” dedi.

Semih İğdigül ayrıca, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’a hayvan haklarının en büyük savunucuları olan çocuklara ulaşmasına yardımcı olduğu için teşekkür etti. Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı konuşmada hayvan sevgisinin her insanda olması gerektiğinin altını çizerek bu anlamda yaptığı katkılardan dolayı Semih İğdigül’e teşekkür belgesi takdim etti.