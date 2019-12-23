Öğrencilere hijyen eğitimi

Haber: C. Kutay AYKAN

Geniş kapsamlı hazırlanmış Üniversitenin Hemşirelik Bölümü öğrenciler, yaptıkları çalışmalarla kendilerine öğrencilerimize hayran bıraktılar. BAİBÜ Sağ. Fak. Öğretim Görevlisi Hacer Alpteker’in rehberliği ve organizasyonunda, Hemşirelik Bölümü 3. sınıf Öğrencilerinden ondört(14) öğrenci bu etkinliklerde eğitim gönüllüsü olurken, bu öğrencilerin yanı sıra Behiye Güler, Gizem Dincel, Kübranur Kara, Elif Sıla Kaçar, Elif Nur Doğan, Ayçanur Özdemir, Bahattin Uzun, Furkan Çİmen, Hilal Okuyan, Ecem Kaplan, Meryem Çelik, Sevda Bektaş, Fatma Dağlı ve Serkan Mutlu, görev aldı.

Hijyen konularında farklı ve mükemmel bir sunum yapan gençler, daha sonra ilkokul öğrencileri arasında hijyen konulu bir de bilgi yarışması gerçekleştirdiler. Her öğrenciye de hediye verdiler. Ardından Behiye Güler, Bahattin Uzun ve Ayçanur Özdemir’in mini sağlık oyunu, “Dişleri Fırçalamak” konulu oyunu alkışlar eşliğinde sundular.

Palyoço Ayçanur Özdemir ve Miki fare kıyafetiyle Elif Sıla Kaçar, öğrencilerin ilgi odağındalardı. Etkinliklere Atatürk İlkokulunun bütün dördüncü sınıf öğrencileri katıldı. Katılan her ilkokul öğrencisine katılım belgesi düzenlenerek, törenle takdim edildi.

Daha sonra BAİBÜ hemşirelik bölümü öğrencileri Atatürk İlkokulun 1. ev 2. Sınıf öğrencilerini ziyaret ederek, sınıflarda hemşire aday öğrenci Behiye Güler’in diş fırçalama konulu mini gösterileri ve palyoçonun ve miki fare kıyafetli hemşire adayı öğrenciler, sınıfları coşturdu. Ardından minik öğrencilerle toplu hatıra fotoğraf çekildi.

Okul Müdürü Fuat Bayramoğlu şunları söyledi: BAİBÜ Sağlık Fakültesi Hemşirelik Bölümüne ve Öğretim Görevlisi Hacer Alpteker Hanımefendiye, okulumuza gelen 14 idealist öğrenci arkadaşıma çok teşekkür ederim. Bu eğitime çok iyi hazırlanmışlar. Başarı ile sunumlarını, yarışmaları, tiyatro oyunlarını, katılım belgeleri ve en önemlisi de beyaz önlükleri şahaneydi. Kendilerine teşekkür ve dua ederiz. Kazanansa minik evlatlarımız, vatanımız ve milletimizdir” dedi.

Daha sonra okul önünde ve macera parkında toplu fotoğraf çekimleri ile program tamamlandı.

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