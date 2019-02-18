Öğrencilere obezite taraması

Haber: Gönül Olutürk

Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol ve Bolu Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe tarafından imzalanan protokol ile Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Merkezde bulunan 28 ortaokulda öğrenim gören 10.312 öğrenciye; Merkez Toplum Sağlığı Merkezi tarafından sağlıklarını korumak amaçlı sağlıklı beslenme ve hareketli hayat ile ilgili bilgiler verilecek. Ayrıca öğrencilerin obezite taramalarının yapılarak sorun bulunan öğrencilerin uzmanlara yönlendirilmesinin yanı sıra, çocuklarda şişmanlık gelişiminin önlenmesi için erken yaşlardan itibaren doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılması çalışmalarını da kapsıyor.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi tarafından oluşturulan sağlık ekiplerince Bolu merkezde belirlenen ortaokullarda eğitim öğretim gören öğrencilere sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konusunda bilgiler verilip, öğrencilerin obezite taramaları yapılarak, sorun tespit edilen öğrencilerin takip ve tedavileri gerçekleştirilecek.