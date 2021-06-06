Öğrencilere okçuluk sporu öğretilecek

Haber: Okay Özcan

Türkiye'de okçuluğun yaygınlaşmasının, popülerleşmesinin, gelişmesinin önündeki engellerin kaldırılması, antrenör eksikliği yaşanan okçuluğa ilgi duyan insanların bu ilgilerini kanalize edecekleri ortam ve imkanları bulması amacıyla 2018 yılında hayata geçirilen "Okçuluk Benim Sporum" projesi kapsamında Bolu'da protokol imzalandı.Bolu Valiliği, Bolu İl Mili Eğitim Müdürlüğü ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Okçular Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında, il genelinde faaliyet gösteren okullarda eğitim gören ve okçuluğa ilgi duyan öğrenciler bu spora daha rahat ulaşarak kendilerini profesyonel antrenörler eşliğinde geliştirme imkânı bulacak.

Protokol töreninde konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, okçuluk sporunun en kadim sporlardan olduğuna değinerek, "Ok en kadim spor malzemelerinden birisidir. Efsaneye göre ok ve yay Hazreti Adem'den bu yana var. Ama hiçbir ulus tarafından bizim milletimiz kadar benimsenmemiştir. Okçuluk esas itibari ile bizim milletimizle beraber layık olduğu yere ulaşmıştır. Özellikle eski Türk devletlerinde ıslıklı ok üretilmesinin yanı sıra ok’a birçok özellikler kazandırılması önem arz ediyor. Selçuklunun da kısa süre içinde büyük bir devlet olmasının temelinde en önemli unsurlardan bir tanesi oktur. Ama esas şaşalı dönemini ok ya da okçuluk Osmanlı döneminde yaşamıştır" dedi.

Osmanlı Devleti'nin fethettiği her köy, kasaba, belde ve şehirde bir ok meydanı kurduğuna dikkat çeken Vali Ümit, "Bu uygulamaları ile ecdadın okçuluğa ne kadar önem verdiğini göstermiştir. 16. yüzyılda ok yerini ateşli silahlara bıraktı. Ok sadece bir silah değil, aynı zamanda spor malzemesi ve aynı zamanda bir eğitim unsurudur" diye konuştu.

"Anlıyoruz ki, ok ve okçuluk bir ok ve yaydan ibaret değil" diyen Vali Ümit, " Bir psikolojik eğitim, hem de fizyolojik eğitimi içeren, insanı rahatlatan, bedeni senkronize bir şekilde hareket ettiren, kalbini dahi sakinleştiren özellikleri ile gençlerimizin yetişmesinde çok etkili ve katkılı bir uğraş." İfadelerini kullandı.

Vali Ümit, imzalanan protokol kapsamında okçuluk sporunun Bolu'da yaşayan herkese açık bir hale getirileceğini de sözlerine ekleyerek, "Ama ben okçuluğa özellikle gençlerimize, öğrencilerimize yönelik çok önemli bir spor alanı olarak bakıyorum. Bütün öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi bu projeden faydalanmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttükleri "Okçuluk Benim Sporum" adı proje çerçevesinde Sayın Valimizin özellikle şahsi ilgileri neticesinde Bolu Valiliği’nin himayelerinde Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ata sporu ve aynı zamanda Türklerin milli sporu olan okçuluğu Türkiye'nin dört bir yanına yayma düşüncelerini bu protokolle adım adım gerçekleştirdiklerini de dile getiren Yıldız, "Okçular Vakfı olarak temel amacımız, okçuluğu tanıtmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak. Öncelikle İstanbul'da 34 ilçeden başlayan 'Okçuluk benim sporum' adlı projemiz şu anda Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleşiyor. Yakın bir zamanda belki de önümüzdeki yıl içinde Türkiye'de, dünyada ilk olacak okçuluk ligini kurmuş olacağız. Tıpkı takip etmekte olduğumuz diğer profesyonel ligler gibi okçuluğun da bir ligi olacak. Her ilçeden, her köyden, her ilden yarışmalara katılabilecek gençlerimiz, çocuklarımız olacak. Ve böylece yıl sonunda her yıl mayıs ayında bir fetih gününde bu çocuklarla birlikte Türkiye Şampiyonunu Fetih Şampiyonu olarak ilan etmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Yıldız, oluşturacakları lig ile birlikte bütün öğrenci, genç ve çocuklara okçuluğu tanıtmış ve onlara ok attırmış olacaklarını da dile getirerek, "Okçuluk Ligi" hedefinin gerçekleştirilmesinde öncü illerinden biri olacak Bolu'da kendilerine destek veren Bolu Valisi Ahmet Ümit başta olmak üzere tüm ilgili kurum yetkililerine teşekkür ettiğini belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından Bolu Valisi Ahmet Ümit, Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara ile Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bolu'nun "Okçuluk Benim Sporum" projesine dahil olduğu protokolü imzaladı. İmza töreninde, Paralimpik Okçuluk Milli Takım Sporcusu Ömer Aşık da yer aldı.