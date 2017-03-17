BASIN BÜLTENİ

Büyük Berk Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulunda düzenlenen programa Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Şube Müdürü Saniye Yurtsever, Bolu Bağışçılar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Erbayram, Yönetim Kurulu üyeleri A. Şerafettin Yamaner, Kemal Özkan,Vakıf Genel Sekreteri Öznur Akkaya, AİBÜ Eğitim Fakültesi Akademisyenleri Prof. Dr. Ahmet Serkan Ece ve Prof. Dr. Dolunay Akgül Barış katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Zeki Arabacıoğlu Bolu Bağışçılar Vakfına öğrencilerin müzik çalışmalarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bolu Bağışçılar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Erbayram: “Bağışçılar Vakfı Bolu’nun yaşam kalitesini yükseltmek için kuruldu. Vakfımız yörenin sorunlarını çözmek için başta eğitim olmak üzere her konuda sorumluluk almaktan mutluluk duyuyor.” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz: “ Böyle güzel bir hizmet için burada sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Özel Eğitim öğrencilerimize sağladıkları bu katkılardan dolayı Bağışçılar Vakfı’na teşekkür ediyorum. Özel Eğitim alan öğrencilerimizin sosyal yaşama adapte olabilmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. İlimizdeki özel eğitim okullarını geniş bir eğitim alanına toplamak gibi bir hedefimiz var ve bunun için gerekli çalışmaları Valiliğimiz ve Belediyemizle başlattık. İnşallah değerli öğrencilerimizi daha iyi ortamlarda eğiteceğiz.” dedi.

Program, katılımcıların resim ve el sanatları sergisini gezmesiyle son buldu.