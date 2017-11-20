Haber: Gönül Olutürk

Özdilek sponsorluğunda gerçekleşen tiyatro etkinliği sonrasında etkinliğe katılan öğrencilere; Özdilek’e özel hazırlanan kitap-defter etiketi, Özdilek AVM’lerde bulunan Star Park oyun alanlarında geçerli ücretsiz oyun kuponu ve yine Özdilek AVM’lerde bulunan Safahat Lokantası’nda geçerli hamburger menü ve pideli köfte indirim kuponu dağıtımı yapıldı. Düzenlenen sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle adından sıkça söz ettiren Özdilek, Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Derneği yararına düzenlenen bu etkinliğe vermiş olduğu destekle de bu konudaki duyarlılığını bir kez daha göstermiş oldu.