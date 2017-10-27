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27 Ekim 2017 Cuma
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    • Öğrencilere sinema keyfi

    Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen "Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor" projesi kapsamında Bolulu öğrencilerin sinema günleri başladı.

    27 Ekim 2017 Cuma 11:15
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    Öğrencilere sinema keyfi

    Haber: Aysun Beykoz

    Esas 14 Burda alışveriş merkezinde sinema salonlarında ücretsiz film gösterimi yapılarak genç neslin kültür-sanat hayatına katılımı ve sinema kültürünün yaygınlık kazanmasına katkı sağlanmasının amaçlandığı etkinlikte, Bolu merkez ve ilçelerde bulunan okullardan 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri 120 ve Ertuğrul 1890 filmlerini izlemeye başladı.

    19 Aralık’a kadar devam edecek gösterimlerin ilkinde Gerede, Dörtdivan ve Merkez okullardan öğrenciler, Milli Eğitim Şube Müdürü Recai Yörük ve öğretmenleriyle birlikte” 120” ve “Ertuğrul 1890” filmlerini izlediler. Sinema öncesi öğrencilere patlamış mısır ve içecek ikramları yapıldı. 

    Anahtar Kelimeler: Millî, Eğitim, Bakanlığı, Kültür, Turizm

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