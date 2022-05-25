Öğrencilere terör bilgilendirmesi

Haber: Okay Özcan

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince yürütülen çalışmalar kapsamında, “Güvenli Gençlik, Güvenli Gelecek” projesi ile BAİBÜ Gerede Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğrenim gören “Özel Güvenlik ve Koruma Programı” öğrencileri ve akademisyenlere yönelik , Terör, Terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı farkındalık oluşturularak, “Terör örgütlerinin yapmış oldukları propagandaları etkisiz hale getirmek, gençlerimizi bu propagandalara karşı bilinçlendirmek, polis öğrenci ilişkilerini güçlendirmek, üniversitede karşılaşabilecekleri olumsuz senaryolara karşı bilgilendirerek, milli birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesi" hakkında bilgilendirme konferansı verildi.

Emniyet yetkilileri bu tür bilgilendirmelerin bütün okullarda gerçekleştirileceğini ve üniversite öğrencilerinin terör konusunda çok dikkatli omlarını söylediler.