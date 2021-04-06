Öğrencilere trafik eğitim parkurunda eğitim

Haber: N. Halid Altundal

Çocuklara trafik kültürü ve bilincini aşılamak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tadilatı tamamlanan trafik eğitim parkında eğitimler başladı. Sınıflarda aldıkları teorik eğitimden sonra parkura geçen minikler, akülü araçlarla eğlenceli bir eğitim şansı yakaladı. Minyatür bir şehrin canlandırıldığı parkta, öğrencilere trafik polisleri eşliğinde dönel kavşak, yaya geçitleri, yaya üst geçitleri ve sinyalizasyonlu kavşaklarda hangi kurullara uyacakları uygulamalı olarak anlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi işbirliğinde düzenlenen eğitimlerden oldukça faydalandıklarını söyleyen öğrenciler, trafik kurallarını öğrenirken oldukça keyifli vakit geçirdiklerini, eğitimde önemli bilgiler edindiklerini ve polis amcalarına da minnettarlık duyduklarını söylediler.

ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKI

6 bin metrekare alanda 4 kapalı binaya sahip olan trafik eğitim parkında eğitimler 2 ayrı sınıfta veriliyor. Ayrıca engelli öğrencilere de özel eğitim imkânı sağlanan parktan her gün farklı okullardan öğrenciler faydalanıyor. Öğrencilere sınıflardaki eğitimin ardından sahada akülü araçlarla eğlenceli bir eğitim veriliyor. Minyatür bir şehrin canlandırıldığı parkta, 4 adet bina, amfi açık hava dersliği, çocuk oyun parkı, yaya geçitleri, yaya üst geçidi, sinyalizasyonlu kavşaklar, kontrolsüz ve dönel kavşaklar, hemzemin geçitler, tünel, kasisli yollar, duraklar bulunmakta.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021, 10:38