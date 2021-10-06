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Öğrencilere yangın güvenliği eğitimi

İtfaiye Müdürlüğü tarafından Özel Çamkent Anadolu Lisesi 9 ve 10. sınıf öğrencileri ile öğretmenlerine yönelik yangın güvenliği eğitimi verildi.

Öğrencilere yangın güvenliği eğitimi


Haber: Uğur Balaban

Yangına karşı teorik ve pratik eğitim aldılar

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince Özel Çamkent Anadolu Lisesi öğrenci öğretmenlerine yönelik yanma ve yangın güvenliği konusunda eğitimler verildi. Teorik olarak gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere yanma ve yangın bilgisi, yangın çeşitleri, yangın söndürme ile yönetmeleri, yangından korunma tedbirleri hakkında bilgilendirildi.

Teorik eğitimin ardından pratik eğitime geçildi. Özel Çamkent Anadolu Lisesi bahçesinde itfaiye kontrolünde yakılan ateşle katı ve sıvı yangınlarına müdahalenin nasıl yapılması gerektiği konusunda uygulamalı olarak yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Tatbikatta İtfaiye Müdürlüğü personelleri ile öğrenciler yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ettiler.

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