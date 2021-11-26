Öğrencileri bilgilendirdiler



Haber: C. Kutay Aykan

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, Abant İlköğretim Okulunda toplam 260 öğrenciye, "Çocuklar İçin Temel Güvenlik Bilgileri " hakkında sunum gerçekleştirdi, "Güvenli İnternet Kılavuzum" adlı broşür dağıtımlı, ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtımı olmak üzere tanımadıkları kişilere kapıyı açmamaları, tehlike anında imdat çığlığını nasıl atmaları gerektiği uygulamalı olarak gösterildi, Trafik kuralları ile Okul servislerinde uyulması gereken kuralları anlatan “Maviş ile Kubiş okul servis aracında” çizgi filmi izlettirildi.

Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatanını En Çok Seven Görevini En İyi Yapandır” sözü ile görevlerinin derslerine çok çalışmak, kurallara uymak ve uymayanları uyarmak olduğu bilinci aşılanmaya çalışılmış olup Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi son sınıf öğrencileri ile birlikte yürütülen "Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele Projesi" kapsamında hemşire adayları tarafından "Teknoloji Bağımlılığı ve Sağlığa Etkileri" ile ilgili bilgi verildi.

"Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'' kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Halk Sağlığı Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda kadın öğrencilerimize yönelik kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri önlemek için KADES (Kadın Acil Destek Uygulaması) uygulamasını yaygınlaştırmak ve toplumun tüm kesimlerine ulaşmak adına KADES uygulaması hakkında sunum yapıldı, öğrencilere, KADES broşürleri dağıtıldı. Ayrıca valilik binası önünde Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından kurulan standa katılım sağlanıp ortaklaşa bir çalışma gerçekleştirildi. Yetkililer; “Bolu Emniyet teşkilatı olarak İlimizde halkımızın bilinçlenmesi ve halkla ilişkilerimizin geliştirilmesi adına yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetlerimize devam edilecektir” dedi.