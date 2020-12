Öğrencileri çileden çıkaran karar

Haber: N. Halid Altundal

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde(BAİBÜ) uzaktan eğitime geçildi. Nisan ayından beri devam eden uzaktan eğitimde zaman zaman erişim sağlanamaması ve derslere katılımda zorluk çekilmesi öğrencilerin eğitimine olumsuz şekilde yansıdı. Eylül ayı ortalarında toplanan BAİBÜ Senatosu, güz döneminin de uzaktan eğitimle verilmesine ve final sınavlarının yüz yüze yapılması kararı aldı. Son haftalarda koronavirüs vakalarında yaşanan olağanüstü artış sonrası 11 Aralık Cuma günü toplanan BAİBÜ Senatosu final sınavlarına ilişkin kararından geri adım attı.

‘KAMERA AÇIN’ TALİMATI

Alınan yeni karar BAİBÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi(İBUZEM) tarafından duyuruldu. İBUZEM duyurusunda, “Üniversitemiz senatosu 11.12.2020 toplantısı, 2020/248 sayılı karar ile 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Dönem Sonu, Bütünleme, Tek-Çift, Azami Öğrenim Sonu Sınavlarının uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmasına, sınav güvenliği açısından kameraların açık tutulması dahil gerekli tedbirlerin dekanlıklar ve dersin sorumlu öğretim üyeleri tarafından alınmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

ÖĞRENCİLER ÇİLEDEN ÇIKTI

Senato tarafından alınan karar üniversitelileri adeta çileden çıkardı. Karara karşı çıkan binlerce öğrenci sosyal medya üzerinden seslerini Rektör Mustafa Alişarlı’ya duyurmaya çalıştı. Öğrenciler, yoğunluktan ötürü zaman zaman çöken sistemde kamera açılmasının daha büyük sorunlara yol açacağını belirterek kararın geri çekilmesini istedi. Sosyal medya platformu Twitter üzerinde #BaibüAnlayışİstiyor ve #BaibüMahremiyetİstiyor etiketi ile BAİBÜ Rektörlüğünü topa tutan üniversiteliler herkesin eşit imkanlara sahip olmadığının da altını çizdi. Tepkilerini ve eleştirilerini dile getiren öğrencilere BAİBÜ Rektörlüğünün ne cevap vereceği merak konusu oldu. Öte yandan öğrencilerin karardan vazgeçilmesi için fakülte dekanlıklarına ve CİMER üzerinden Yükseköğretim Kuruluna itiraz dilekçesi gönderecekleri öğrenildi.

İŞTE O TEPKİLER;

AİBÜ Sosyal Medya: Üç kişi fazla girince çöken uzaktan eğitim sisteminde "sınavlara kamera açarak girin" demek sistemi tamamen ortadan kaldırmayla eşdeğer.

Bulut Altundal: Üniversitemizin eğitim modeli 'uzaktan eğitim' değildir. Olağanüstü şartlar altında verilen uzaktan eğitimde öğrencilere destek olmak yerine mağduriyet yaratacak, sorun çıkaracak ve engel olacak kararlar almanın ne yeri ne zamanı!

Meltem: Bir de bu çıktı şimdi sınavda kamera modası, iç sesimi zor susturuyorum sizinde eşinize dostunuza alt yapısı bozuk bir sistemde en stresli anında kamera açtırsalar hoşunuza gider mi diye...

Can: Daha ders seçimini bile yaptığımızda sistem kaldırmazken, bir kişi kamera açtığında sistem donuyorken, her öğrencinin eşit şekilde internet imkânı yokken sınavlarda her öğrenci nasıl kamera açsın?

İrem: Her sınav esnasında sistemle ilgili sıkıntılar yaşarken bir de kamera açtırmak hangi mantığa sığıyor?

Serap: Neden sürekli bizi zor duruma sokacak şeylerle uğraşmak zorundayız yeterince sorun yaşıyoruz ayrıca sınavların yüzyüze olmaması bizim suçumuz değil cezasını neden biz çekiyoruz

Zafer: Öğrenci işlerinin telefonuna dahi bakmayan Kıymetli okulumuz bizden sınavlarda kamera açmamızı istiyor. Azcük horaa geçürün! İltifat marifete tabidir.